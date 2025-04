PROTEGIDO

Cauã Reymond foi blindado por alta cúpula da Globo e atrizes se calaram durante anos, diz jornalista

Motivo da falta de reclamações anteriores sobre o ator foi exposto

Elis Freire

Publicado em 24 de abril de 2025 às 05:30

Cauã Reymond Crédito: Reprodução

Há mais de 20 anos atuando na TV Globo, Cauã Reymond era muito comentado por ser um galã imponente, mas nenhuma polêmica sobre seu comportamento tinha vindo à tona, até as gravações do remake de ‘Vale Tudo’. Mau cheiro, atitudes machistas e até interferências nas gravações foram relatadas a jornalistas que escreveram matérias para veículos com Uol, Veja e Portal Léo Dias.>

Nas gravações, o galã global estaria passando do ponto nas cenas, distribuindo empurrões e tapas com uma dose de força que vai além do roteiro e bancando o diretor nas horas vagas ao querer comandar os colegas de cena. Até nos beijos técnicos o ator não estaria seguindo as regras constrangendo as atrizes ao usar a língua. >

Com as confusões a todo vapor, inúmeras atrizes têm demonstrado o seu lado na treta com Bella Campos e até deixado indiretas sobre os comportamentos do ator, como foi o caso da atriz Andreia Horta, ex namorado do galã. “Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter… é denunciado, isso precisa ser escutado”, escreveu nas redes sociais, em meio à confusão. >

Mas, por que nenhuma reclamação veio à tona antes? Segundo o jornalista Aeron Tura Cauã Reymond foi blindado pela alta cúpula da Globo durante anos por ser um galã perfeito e que gera audiência. Com a proteção da emissora, colegas de profissão, ao presenciar o comportamento inadequado de Cauã, teriam se calado durante todos esses anos. >

Nesta quarta -feira (23), Cauã e Bella Campos retomaram as gravações com diversas cenas do casal Maria de Fátima e César juntos, de acordo com o comunicador. Segundo ele, a Globo quer que os trabalhos sigam normalmente e que a polêmica envolvendo um dos únicos atores com contratos exclusivo renovado à longo prazo perca a força. >

Entenda a treta entre Cauã e Bella

A briga entre os intérpretes de Maria de Fátima e de César teria começado desde antes da estreia de “Vale Tudo”, culminando na formalização de uma queixa na emissora feita por Bella sobre o comportamento do colega de elenco.>

De acordo com informações da Veja, a atriz alegou que Cauã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista à direção da novela e ao setor de compliance do canal. Os dois estariam desde então sem se falar, impossibilitando as gravações. O Portal Léo Dias também revelou que Bella reclamou do mau cheiro do ator. >