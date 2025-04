BASTIDORES DA TV

Substituído? Globo decide o destino de Cauã Reymond em ‘Vale Tudo’

Após rumores de substituição, emissora decide manter o ator no elenco do remake

Envolvido em uma polêmica nos bastidores de Vale Tudo , Cauã Reymond continuará no elenco do remake da novela das nove da Globo. A decisão foi tomada pela alta cúpula da emissora após uma reunião de emergência realizada na semana passada. Segundo o Notícias da TV, a emissora avaliou que o melhor caminho é manter o ator no papel de César, personagem considerado essencial para o desenrolar da trama. >

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, os executivos da Globo concluíram que a confusão com a atriz Bella Campos, embora tenha gerado repercussão fora dos estúdios, não comprometeu o clima interno da produção. “A situação não é tão tensa quanto está sendo pintada na mídia”, teria sido o consenso entre os diretores. A equipe da novela assegura que os trabalhos seguem normalmente e que os próximos capítulos já estão sendo gravados conforme o cronograma.>

Ainda assim, existe uma preocupação com o impacto da pressão externa sobre os atores. Caso o ambiente entre Cauã e Bella volte a se deteriorar de forma irreversível, a saída de César da história não está descartada. Por ora, no entanto, essa possibilidade é considerada remota.>

A direção da Globo reforça que o foco deve voltar a ser a qualidade artística da novela, escrita por Manuela Dias, e não as polêmicas nos bastidores. Vale Tudo é o principal investimento da emissora para as comemorações dos 60 anos da dramaturgia, e começou bem nesse sentido, mas teve sua imagem arranhada pela repercussão negativa da briga. >

Para contornar a crise, o diretor artístico Paulo Silvestrini assumirá pessoalmente as cenas de Cauã e Bella previstas para esta semana. Nesta quarta-feira (23), os atores terão uma maratona de sete horas de gravações, incluindo sequências de romance e discussões intensas. No sábado (26), eles voltarão a gravar juntos por mais sete horas.>

Novo galã levanta rumores de substituição

A especulação sobre uma possível saída de Cauã Reymond se intensificou após o anúncio da entrada de Leandro Lima no elenco. Com 43 anos e um histórico de personagens sedutores, o ator tem perfil semelhante ao de Reymond, o que alimentou teorias nas redes sociais. No entanto, Lima foi escalado para interpretar Walter, um dos amantes de Odete Roitman (Debora Bloch), personagem que já existia na versão original da novela de 1988. A presença dele, segundo a emissora, não tem relação com o futuro de César.>