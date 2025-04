QUE SITUAÇÃO...

Agressão, língua em beijo técnico e mais: as novidades de Cauã Reymond nos bastidores de Vale Tudo

Ator estaria completamente fora de si

A temperatura subiu e não foi por causa do sol carioca. Durante o "Jornal dos Famosos" desta terça (22), na LeoDias TV, a colunista Carla Bittencourt soltou o verbo e expôs os bastidores nada pacíficos das gravações do remake de Vale Tudo. O nome da vez? Cauã Reymond.

Segundo a coluna, o galã global tem passado um pouco — ou muito — do ponto nas cenas. Além de distribuir empurrões e tapas com uma dose de força que vai além do roteiro, Cauã também anda bancando o diretor nas horas vagas, querendo comandar até os colegas de cena.