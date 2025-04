BASTIDORES DA TV

'Ardiloso, perverso e mau-caráter': o que dizem as colegas de Cauã Reymond

Atrizes e ex-companheiras denunciam comportamento tóxico do ator

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2025 às 11:58

Andreia Horta se manifestou contra a impunidade de homens abusivos e machistas em um texto no Instagram, gerando especulações sobre o ator Cauã Reymond, que está envolvido em uma polêmica sobre comportamento tóxico nos bastidores da novela Vale Tudo. A atriz foi par romântico do ator na novela 'Um Lugar Ao Sol".>

“Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter… é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é, no mínimo, doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias. Por que AINDA esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?”, escreveu Andréia.>

A publicação aumenta o debate sobre o comportamento do ator nos bastidores, sendo interpretada como uma resposta direta às denúncias feitas pela atriz Bella Campos, 27, que vive a vilã Maria de Fátima na trama das 21h. Segundo a revista Veja, Bella teria reclamado ao diretor da novela, Paulo Silvestrini, que Cauã é um colega de trabalho “debochado, displicente, agressivo e machista”. A atriz teria levado o caso também ao setor de compliance da Globo, que ainda não se pronunciou oficialmente.>

Cauã e Bella, que formam um par romântico na novela, estariam completamente distantes nos bastidores. Segundo relatos, eles não mantêm contato fora das gravações, nem mesmo após cenas em que contracenam juntos. Ainda de acordo com a coluna de Gabriel Vaquer, Cauã procurou o diretor da novela para conversar sobre os rumores de desentendimento e se colocou à disposição para esclarecer qualquer mal-entendido com o elenco.>

Ex-esposa, Mariana Goldfarb manda indireta

Em meio à repercussão das denúncias, a influenciadora Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond, compartilhou uma mensagem considerada por muitos como uma indireta ao ator. “Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo está vindo à tona. Ninguém quis escutar: agora vou assistir de camarote”, escreveu ela nos stories.>

Embora não tenha mencionado nomes, internautas rapidamente relacionaram a publicação às acusações envolvendo o ator. Em novembro de 2023, meses após o fim do casamento com Cauã, Mariana revelou que havia vivido um relacionamento abusivo:>

“Conviver com alguém que te diminui constantemente, que julga o seu jeito errado constantemente, que te critica… você começa a se sentir impotente, incapaz. Começa a acreditar que você não vale nada.”>

Clima tenso nos bastidores

A polêmica ganhou novos contornos após o colunista Valmir Moratelli, da Veja, divulgar que Cauã também teria se desentendido com o ator Humberto Carrão, intérprete de Afonso Roitman. Segundo a reportagem, Cauã teria se incomodado com o hábito de Carrão de tocar no braço durante conversas. A situação teria evoluído para um episódio de grosseria e até ameaça:“Não toca em mim”, teria dito Cauã. Após novo contato físico, ele teria reagido dizendo que partiria para a agressão caso se repetisse.>

Ainda que algumas atrizes do elenco tenham tentado aliviar o clima com publicações leves, como Alice Wegmann — que postou uma foto com Bella Campos, Lucas Leto e Carolina Dieckmann dizendo “a delícia de trabalhar com quem a gente gosta” — os rumores de tensão seguem circulando.>

Grazi Massafera também levanta suspeitas

Outra figura envolvida indiretamente na polêmica foi Grazi Massafera, ex-esposa do ator e mãe de sua filha, Sofia. A atriz publicou uma imagem enigmática de uma caneca com os dizeres “lágrimas do patriarcado”, frase com forte conotação crítica ao machismo estrutural. Embora não tenha feito nenhuma declaração direta, internautas apontaram a publicação como mais um indício de que algo mais sério pode estar por trás do comportamento do ator.>