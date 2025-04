EX-ATOR MIRIM

Astro de ‘O Sexto Sentido’, Haley Joel Osment é preso nos EUA

Ator foi detido em resort na Califórnia e imagem sorridente em mugshot chama atenção

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2025 às 10:56

O ator Haley Joel Osment em foto divulgada pelas autoridades da Califórnia Crédito: Reprodução/Divulgação

Haley Joel Osment, conhecido mundialmente pelo papel marcante em O Sexto Sentido (1999), foi preso no último dia 8 de abril em Mammoth Lakes, na Califórnia (EUA). A informação só veio à tona nesta semana, com a divulgação da mugshot do ator de 37 anos, onde aparece sorridente após ser fichado pela polícia local. >

De acordo com o jornal New York Post, Osment foi detido após uma denúncia sobre uma pessoa aparentemente embriagada nas dependências da estação de esqui Mammoth Mountain, um famoso resort do estado. Quando os oficiais chegaram ao local, encontraram o ator acompanhado pela patrulha de esqui do resort.>

Segundo as autoridades, o ator foi preso sob suspeita de embriaguez pública e posse de substância controlada. A polícia informou que ainda não foi possível identificar qual substância estava com Osment no momento da detenção. O material foi encaminhado para análise laboratorial.>

Ainda segundo a publicação, o ator, que também atuou em A.I. – Inteligência Artificial (2001), foi liberado logo após a prisão. O caso agora está sendo avaliado pela promotoria do Condado de Mono, na Califórnia.>