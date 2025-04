TENDÊNCIA?

Chega de guardanapo; Cheetos lança calça para limpar os dedos de salgadinho e esgota estoque

Peça laranja viralizou ao transformar farelos nos dedos em desculpa fashion e já está fora do estoque

Unindo criatividade com bom humor, a Cheetos apresentou ao mundo uma peça inusitada que conquistou fãs do famoso salgadinho: uma calça laranja feita sob medida para limpar os dedos cheios de farelo. Batizada de Cheetos Pants, a peça virou febre entre os consumidores e já está esgotada no site oficial. >