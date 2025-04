FAMOSOS

Post enigmático de Grazi Massafera agita a web após polêmicas com Cauã Reymond; entenda

Atriz levanta suspeitas de indireta ao ex-marido no auge das acusações de machismo nos bastidores da Globo

Grazi Massafera causou burburinho nas redes sociais nesta quarta-feira (16) ao publicar uma foto enigmática que muitos interpretaram como uma indireta direta ao ex-marido, o ator Cauã Reymond. Na imagem, a atriz segura uma caneca estampada com os dizeres “Lágrimas do patriarcado”, o suficiente para fazer internautas ligarem o post às recentes controvérsias envolvendo Cauã.>

O ator está no centro de uma série de acusações feitas por colegas da novela Vale Tudo, da TV Globo, na qual interpreta o protagonista. Segundo relatos, Bella Campos teria o chamado de debochado, machista e agressivo nos bastidores. A situação ganhou ainda mais força quando outra ex-companheira de Cauã, Mariana Goldfarb, resolveu se manifestar publicamente.>

“Tudo o que falei sobre misoginia, violência, machismo… está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, declarou Mariana nos Stories, sem citar nomes, mas deixando o recado no ar.>

E os conflitos não pararam por aí. Informações de bastidores revelaram uma briga entre Cauã e o ator Humberto Carrão durante as gravações. Carrão, conhecido pelo jeito carinhoso com colegas de elenco, teria tocado em Cauã durante uma conversa casual. Irritado, o ator respondeu: “Não toca em mim!”. Mesmo após o aviso, o gesto se repetiu e, segundo testemunhas, Cauã teria ameaçado reagir fisicamente, sendo contido por outros presentes no set.>