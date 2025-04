CELEBRIDADES

Zé Felipe revela vício inusitado de Virgínia durante voo em jatinho

Cantor entregou o novo passatempo da esposa e relembrou os antigos hobbies da influenciadora

Durante uma viagem em jatinho ao lado de Virgínia Fonseca e da família, Zé Felipe surpreendeu os seguidores ao revelar o novo “hiperfoco” da esposa. Com bom humor, o cantor mostrou a influenciadora totalmente concentrada em sua mais recente obsessão: um passatempo fofo e queridinho da internet. >

A influenciadora, que adora compartilhar suas fases com os fãs, já mostrou nas redes as queimaduras que teve em partidas de beach tennis e também a rotina de cuidados com a saúde. >