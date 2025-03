QUEM PODE, PODE!

Mais um pra coleção: Virginia compra jatinho avaliado em mais de R$ 20 milhões

Influenciadora ostentou novo mimo em suas redes sociais

Anna Luiza Santos

Publicado em 25 de março de 2025 às 17:28

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Aos 25 anos, a influenciadora digital Virginia Fonseca comprou um novo jatinho de luxo. Dois anos após comprar uma aeronave e surpreender Zé Felipe, a loira decidiu se mimar com o veículo particular avaliado entre R$ 22,9 milhões e R$ 28,6 milhões. >

No último domingo (23), a famosa compartilhou a conquista em seu Instagram e mostrou um detalhe especial no avião. Com um prefixo PS-MZV estampado na lateral da aeronave, Virginia explicou que o significado das siglas faz referência aos membros da família. "Marias, Zé (Felipe e Leonardo) e Virginia. 2025 é nosso", escreveu no story.>

Nova aeronave de Virginia Crédito: Reprodução

De acordo com o Portal LeoDias, o modelo é um Cessna Citation Sovereign, de médio porte, e alia conforto, desempenho e rapidez. O modelo conta com 13 assentos e a compra aconteceu no dia 22 de março de 2025, segundo o registro aeronáutico brasileiro.>

Esse não é o primeiro avião que Virgínia adquire. No aniversário de 25 anos do marido, a influencer presenteou o cantor com um jatinho da mesma marca, sendo considerado o avião civil mais rápido do mundo. A aeronave conta com um desenho exclusivo da família, com Zé Felipe, Virginia, Maria Alice e Maria Flor. >