MUDANÇA

Ex-Zé Longuinho: influenciadora revela novo nome após transição de gênero

Com produção especial, a influenciadora anunciou o novo nome e celebrou o momento

“Hoje, com todo carinho do mundo, me despeço do nome Zé Longuinho. Um nome que foi tão importante para mim, mas com o qual eu não me identifico mais. Chegou o momento dela, da Isabella”, declarou, marcando oficialmente o início de uma nova fase.>