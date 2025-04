BBB 25

Delma e Vilma voltam a tretar fora da casa do BBB 25: 'Ô língua triste'

Delma foi eliminada nesta terça (15)

O Sincerão já acabou para Delma e Vilma, ambas eliminadas do BBB 25 , mas as duas seguem brigando fora do programa. >

Delma aproveitou ainda para cutucar Vilma, dizendo que a idosa sempre a procurava para abraçá-la, até mesmo quando a colocava na berlinda. "Se me colocou no Paredão, não me abrace, não. Me deixe sem abraço", diz ela.>