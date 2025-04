VOTE!

Enquete BBB 25: Diego Hypólito, Vitória Strada ou Renata, quem deve ser eliminado no Paredão?

Eliminação será nesta quinta-feira (17)

Já tem Paredão novo na área! Na noite desta terça (15), Delma deixou a casa do BBB 25 e, logo em seguida, além de uma nova prova do líder, o 18° paredão foi formado com Diego Hypólito. >