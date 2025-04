PANE NO SISTEMA

Erro no BBB 25 confunde gêmeos e Globo anuncia líder errado no site oficial

João Gabriel, já eliminado, foi anunciado como novo líder do BBB25

Um erro inusitado no site oficial do Big Brother Brasil 25, da TV Globo, gerou confusão entre os fãs do reality show na última quinta-feira (15). A emissora anunciou que João Gabriel teria vencido a Prova do Líder. No entanto, quem realmente conquistou a liderança da semana foi o irmão gêmeo dele, João Pedro, que continua na disputa pelo prêmio de mais de R$ 2 milhões. >