NOVELA DAS 6

Confira o resumo completo do capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta-feira (03)

No terceiro capítulo da nova fase da novela das seis, Dita finalmente cruza o caminho de Candinho

A nova fase da novela "Êta Mundo Melhor!" segue repleta de tensão e reencontros marcantes. No capítulo desta quinta-feira (03), Celso toma uma atitude controversa e Dita reaparece na vida de Candinho, reacendendo emoções do passado.>

Logo no início do episódio, Celso surpreende ao fechar um acordo com Zulma para manter o bebê de Candinho escondido, o que complica ainda mais a busca do protagonista por seu filho. Enquanto isso, Cunegundes afirma a Quinzinho que não pretende tolerar os “desaforos” de Medéia, que está prestes a chegar para causar novas confusões na fazenda.>