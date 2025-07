NOVELA DAS 6

Confira o resumo completo do capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta-feira (02)

No capítulo desta terça, Dita passa sufoco em São Paulo, enquanto Celso acredita ter encontrado o filho perdido de Candinho

A nova novela das 18h da Globo segue movimentando os corações do público com revelações, reviravoltas e reencontros. Nesta quarta-feira (02), a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, traz novos desafios para Candinho e seus aliados. >