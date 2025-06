NOVELA DAS 18H

Primeiro trailer de 'Êta Mundo Melhor!' traz mistérios e nova paixão de Candinho; veja

Continuação de Êta Mundo Bom! estreia em 30 de junho e traz trama com segredos e reencontros

A Globo divulgou nesta semana a primeira chamada oficial de “Êta Mundo Melhor!” , nova novela das 18h que estreia em 30 de junho e será a substituta de Garota do Momento. A trama é a aguardada sequência de Êta Mundo Bom! (2016) e marca o retorno do querido Candinho (Sergio Guizé) em uma nova jornada repleta de reviravoltas, mistérios e reencontros emocionantes. >

Logo nas primeiras imagens, já é possível ver que o passado ainda assombra o protagonista. Agora viúvo de Filomena (Débora Nascimento), que morreu tragicamente em um incêndio durante uma fuga com o vilão Ernesto (Eriberto Leão), Candinho embarca em uma nova missão: reencontrar o filho desaparecido, que foi levado por Ernesto e criado em um orfanato sombrio comandado por Zulma (Heloisa Périssé). O menino, que agora atende por Samir (Davi Malizia), se torna o centro da nova trama.>

Enquanto lida com o luto e a ausência do herdeiro, Candinho reencontra antigos aliados, como Cunegundes (Elizabeth Savala), Quinzinho (Ary Fontoura) e o inseparável burro Policarpo. Além disso, seu coração começa a se abrir para um novo amor: a divertida e determinada Dita (Jennifer Nascimento), que troca o interior pela cidade grande em busca de uma nova vida.>

A vilania também retorna com força total. Sandra (Flávia Alessandra) sairá da cadeia com a ajuda de Celso (Rainer Cadete), seu irmão, e os dois vão se unir para tentar tomar a fortuna de Candinho, agora herdeiro da falecida Anastácia (Eliane Giardini). O plano dos dois envolve até fraudes no testamento da tia, o que promete movimentar os capítulos iniciais.>