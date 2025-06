NOVELA DAS 18H

Bianca Bin retorna como Maria em 'Êta Mundo Melhor!', nova trama das 18h

Atriz faz participação especial na nova fase da novela e revela emoções ao reviver a personagem: "Me trouxe muitas alegrias"

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2025 às 23:30

Bianca Bin retorna como Maria em 'Êta Mundo Melhor!', nova trama das 18h Crédito: Reprodução/TV Globo

Bianca Bin está de volta à telinha da Globo como Maria, na nova novela das seis "Êta Mundo Melhor!", continuação direta do sucesso "Êta Mundo Bom!" (2016). A trama, escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Mauro Wilson, estreia no dia 30 de junho, com direção artística de Amora Mautner.>

Em participação especial, Bianca revive a doce e batalhadora Maria, agora casada com Celso (Rainer Cadete) e mãe de dois filhos. A personagem retorna em um novo momento da história, já com ares de maturidade, mas também marcada pelo cansaço e pelas responsabilidades familiares. "Maria é resiliente e orgulhosa da família que construiu com o amado, mas vive sobrecarregada. Nem tudo são flores", diz a atriz.>

A atriz conta que aceitou o convite com carinho e nostalgia. "Recebi o convite para reviver Maria com muito saudosismo. 'Êta Mundo Bom!' me trouxe muitas alegrias e deixou lembranças lindas", afirmou Bianca, destacando a importância da personagem em sua trajetória profissional.>

Apesar de sua breve presença na nova história, Maria morrerá atropelada nos primeiros capítulos, a personagem segue sendo um pilar emocional importante para a trama. "Ela representa tantas mulheres: fortes, trabalhadoras, amorosas e que, no cuidado com todos, acabam esquecendo de si mesmas. É um retrato honesto e comovente das mães da época", define Bianca.>

Na sequência da novela, o público verá Maria lidando com os desafios do dia a dia e com os conflitos da relação com Celso, personagem que passou por grande transformação após o romance com ela. "Eles se casaram apaixonados e formaram uma linda família. Mas fica a dúvida: será que Celso realmente mudou?", provoca a atriz.>