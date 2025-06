SAÚDE

Ana Paula Valadão é internada e faz alerta: 'Cuidem do intestino'

A cantora gospel viveu dias de tensão antes de gravação do novo projeto e falou da importância dos exames preventivos

A pastora e cantora Ana Paula Valadão (49) enfrentou um susto recentemente ao ser internada com urgência em Belo Horizonte. Durante uma bateria de exames de rotina voltados à saúde da mulher, médicos identificaram uma possível endometriose no ovário esquerdo, com aderência a uma alça do intestino. A descoberta veio poucos dias antes da gravação do projeto "Diante do Trono Kids", marcada para 14 de junho, o que aumentou ainda mais a preocupação. >