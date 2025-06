FAMOSOS

Chegou ao fim! Dakota Johnson e Chris Martin terminam relacionamento de 8 anos, diz revista

Após boatos de crise, atriz de '50 Tons de Cinza' e vocalista do Coldplay colocam ponto final na relação

Apesar de terem sido vistos juntos em uma viagem a Malibu, na Califórnia, em 2024, os rumores sobre um possível distanciamento começaram a circular com força no mesmo ano. A especulação cresceu ainda mais em maio de 2025, quando Dakota apareceu sozinha no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França.>

Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, já foi casado com a atriz Gwyneth Paltrow entre 2003 e 2014. Do relacionamento nasceram dois filhos: Apple, atualmente com 21 anos, e Moses, com 19. Pouco mais de um ano após o fim do casamento, Chris começou a se relacionar com Dakota.>