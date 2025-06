NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Bia se desespera com a possibilidade de Ronaldo ir embora

No capítulo desta sexta (06), sentimentos vêm à tona e alianças se rompem na trama das 18h

No capítulo desta sexta-feira (06) de Garota do Momento, Bia entra em desespero com a possibilidade real de Ronaldo aceitar uma proposta para trabalhar em Nova Iorque, o que colocaria um ponto final no vínculo entre eles. >