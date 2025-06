CELEBRIDADES

Ex-Fazenda, Cristina Mortágua diz ter sido expulsa de casa e pede ajuda nas redes: 'Só quero paz'

Ícone dos anos 90, ex-modelo desabafa sobre crise familiar com a mãe e pede abrigo fora do Rio

"Fui colocada para fora de casa. Meu pé está cortado, não tenho forças para carregar as malas. Alguém, por favor, teria R$ 110 mais R$ 40 para eu descansar e ir embora amanhã cedo? Estou sem chão", escreveu em uma das mensagens publicadas no último domingo (29) em seu perfil no Instagram.>

Cristina mora com a mãe, de 81 anos, no Rio de Janeiro, e afirma estar em tratamento psiquiátrico pelo SUS. Segundo ela, a relação entre as duas se deteriorou devido ao comportamento controlador e desconfiado da mãe. "Ela acha que todo mundo rouba as coisas dela. Sou vítima de uma mãe narcisista. Estou tentando sobreviver", desabafou.>