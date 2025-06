TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (30/6)?

Nesta segunda-feira (30), não haverá exibição devido à Copa do Mundo de Clubes; saiba programação

A tradicional Sessão da Tarde, exibida nas tardes da TV Globo, passará por alterações nesta semana por conta da transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A emissora optou por suspender a exibição de filmes nesta segunda-feira (30) e na terça (01/07), retomando a programação apenas na quarta-feira (02/07) com o longa “Shrek Terceiro”, previsto para começar às 15h25, horário de Brasília.>

No lugar do filme, a Globo surpreendeu ao anunciar a reprise do último capítulo da novela "Garota do Momento", trama escrita por Alessandra Poggi, que originalmente deveria ter sido exibida no sábado (28), mas foi adiada devido à cobertura esportiva. Atendendo à demanda dos fãs, a emissora marcou a reapresentação para esta segunda-feira às 14h40, ocupando o espaço da programação vespertina.>