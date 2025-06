MODA

'Diabo Veste Prada' da vida real: Anna Wintour deixa chefia da Vogue após 37 anos

ícone da moda mundial, editora britânica deixa cargo de editora-chefe e reestrutura papel na Condé Nast

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de junho de 2025 às 15:37

Anna Wintour Crédito: Reprodção/Camila Guerreiro/Vogue

A moda vive um de seus momentos mais marcantes: Anna Wintour está deixando o posto de editora-chefe da Vogue norte-americana, cargo que ocupou por impressionantes 37 anos. A decisão foi comunicada por ela mesma durante uma reunião com a equipe da revista, nesta quinta-feira (26), conforme confirmado pela editora Condé Nast à CNN e por veículos como WWD, People e Business of Fashion. >

Apesar de deixar o cargo que a eternizou como símbolo de poder no jornalismo de moda, Wintour continuará atuando dentro da Condé Nast. Ela seguirá como diretora global de conteúdo da empresa e também como diretora editorial global da própria Vogue, supervisionando todos os títulos do grupo ao redor do mundo, como GQ, Vanity Fair, Architectural Digest e Bon Appétit.>

Um legado que redefiniu a moda >

Anna Wintour assumiu o comando da Vogue em 1988, substituindo Grace Mirabella, e rapidamente imprimiu uma nova identidade à revista. Sua primeira capa, em novembro daquele ano, já foi um divisor de águas: a modelo Michaela Bercu apareceu usando um jeans stonewashed com um suéter Christian Lacroix, era a primeira vez que o Jeans aparecia na capa da revista, quebrando o padrão até então rígido de elegância formal da publicação.>

Anna Wintour 1 de 8

Ao longo das décadas, ela ousou ao trazer celebridades para as capas, como quando colocou Richard Gere e Cindy Crawford juntos (primeira vez que um homem apareceu na capa da revista) em 1992 e manteve a Vogue no centro das conversas sobre moda, arte e cultura pop. Ela também é amplamente conhecida por ser a poderosa mente por trás do Met Gala, evento beneficente que se tornou o maior desfile de moda do mundo.>

Estilo inconfundível >

Com seus eternos óculos escuros e corte de cabelo reto impecável, Anna se tornou ícone de estilo e comportamento. Sua fama como chefe exigente e de personalidade imponente teria inspirado a personagem Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep no filme O Diabo Veste Prada (2006), baseado no livro de sua ex-assistente Lauren Weisberger.>

Mesmo que Weisberger nunca tenha confirmado diretamente, as semelhanças entre a personagem e a própria Wintour são amplamente reconhecidas. E, como em um episódio de arte que imita a vida, em 2022, ela apareceu sentada ao lado de Anne Hathaway (a Andrea Sachs do filme), vestida com look semelhante ao da personagem, durante um desfile em Nova York.>