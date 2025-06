POLÊMICA

João Doria abandona gravação no SBT após pergunta sobre vídeo íntimo: 'Constrangimento'

Ex-governador se revoltou com teor das perguntas no programa “No Alvo” e desautoriza exibição

O ex-governador de São Paulo João Doria deixou a gravação do programa No Alvo, nova atração do SBT com estreia marcada para julho, após se revoltar com uma pergunta de teor pessoal. O político classificou a experiência como o “maior constrangimento” que já enfrentou na vida pública. >

Em entrevista, Doria contou que o clima da gravação já era desconfortável desde o início, mas a situação saiu do controle quando, na oitava pergunta, foi confrontado sobre um suposto vídeo íntimo vazado durante sua campanha eleitoral de 2018. Além disso, o entrevistador questionou qual seria a reação da esposa do ex-prefeito diante da polêmica.>

“Esse programa é um ‘Homem do Sapato Branco’ piorado ao décimo grau. Um horror. Fiquei incomodado desde o começo, mas essa pergunta ultrapassou todos os limites. Fui extremamente desrespeitado”, desabafou.>

Doria afirmou que não teve acesso prévio ao conteúdo das perguntas e que jamais teria participado da atração se soubesse o rumo da entrevista. “Se eu soubesse que seria uma espécie de inquisição, eu nunca teria aceitado. E digo mais: qualquer pessoa com o mínimo de bom senso também recusaria”, declarou.>

O ex-governador também revelou que recebeu pedidos de desculpas por parte da produção e direção do SBT, mas que não pretende retornar para gravar ou concluir a participação. Ele ainda afirmou ter assinado os documentos de autorização com base na confiança, mas desautorizou formalmente a exibição da entrevista.>

“Fui várias vezes em programas de TV. No Danilo Gentili, por exemplo, fui questionado com firmeza, mas com respeito. Já enfrentei debates eleitorais tensos, com perguntas duras, mas nada se compara ao ambiente hostil que encontrei ali”, afirmou.>