TELEVISÃO

William Bonner comemora 39 anos de Globo com fotos raras e web reage: 'Sempre foi lindo'

Jornalista recebeu chuva de elogios nas redes, incluindo memes sobre a voz e os trigêmeos com Fátima Bernardes

O jornalista e apresentador William Bonner, de 61 anos, surpreendeu os seguidores neste domingo (22) ao abrir seu baú pessoal para comemorar seus 39 anos de trajetória na Globo. Com muito bom humor, o âncora do Jornal Nacional publicou fotos raras da infância e de seus primeiros anos na emissora e acabou virando assunto nas redes sociais.>

Em outro post, o jornalista relembrou sua fase no SPTV, onde iniciou sua jornada na emissora em 1986. “Talvez alguém ainda se lembre das gravatas de quando comecei na Globo em 1986”, disse ele com mais uma imagem de infância. “Bochechas!”, comentou Natasha, derretida pelo maridão em versão mini.>

Mostrando que não perdeu o senso de humor, Bonner fez uma "correção" cômica: “Na postagem anterior, houve um equívoco ao postar a foto que ilustra minha referência às gravatas que usava ao entrar na firma, em 1986. A foto correta é esta.” Desta vez, o clique era real: Bonner aos 23 anos, na bancada do SPTV.>

Recentemente, a internet também desenterrou uma entrevista de 1989, quando ele, com 26 anos, apresentava o Jornal da Globo e também o Fantástico. A voz marcante, que pouco mudou ao longo dos anos, e o visual do jornalista jovem causaram comoção nas redes.>

“Ele sempre foi lindo, meu Deus”, comentou uma seguidora. “Eu teria trigêmeos com esse homem”, brincou outra, lembrando dos filhos que ele teve com a ex-esposa Fátima Bernardes: Laura, Vinícius e Bia Bonemer, hoje com 27 anos.>