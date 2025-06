SHOW INTERNACIONAL

My Chemical Romance anuncia show único no Brasil em 2026 após 17 anos

Banda retorna ao Brasil em fevereiro; ingressos começam a ser vendidos dia 27 de junho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de junho de 2025 às 11:00

My Chemical Romance Crédito: Divulgação

Os fãs de My Chemical Romance já podem comemorar: após 17 anos de espera, a banda norte-americana retorna ao Brasil para um show especial em 2026. A apresentação está marcada para o dia 5 de fevereiro no Allianz Parque, em São Paulo, e promete um repertório recheado de sucessos dos mais de 20 anos de trajetória do grupo. >

O show contará ainda com a participação da banda sueca The Hives na abertura, tornando a noite ainda mais especial para os amantes do rock alternativo.>

A venda de ingressos será feita pela plataforma Eventim. Clientes Santander Private e Select terão acesso à pré-venda exclusiva entre os dias 25 e 26 de junho, das 10h da manhã até o mesmo horário do dia seguinte. Em seguida, todos os clientes do banco com cartão Santander (exceto cartões de viagem) poderão comprar antecipadamente entre os dias 26 e 27, também a partir das 10h. Já o público geral poderá garantir os ingressos a partir do meio-dia do dia 27 de junho.>

Confira os setores e valores dos ingressos: >

Cadeira superior: R$ 197,50 (meia) | R$ 395,00 (inteira) >

Pista: R$ 247,50 (meia) | R$ 495,00 (inteira) >

Cadeira inferior: R$ 322,50 (meia) | R$ 645,00 (inteira) >

Pista Premium: R$ 447,50 (meia) | R$ 895,00 (inteira) >

A turnê marca o retorno da banda ao Brasil desde sua última passagem em 2008, e promete um reencontro memorável com os fãs brasileiros. Entre os hits que podem fazer parte do setlist estão clássicos como “Helena”, “Welcome to the Black Parade” e “I’m Not Okay (I Promise)”.>