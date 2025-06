GRAVIDEZ

Idade ideal para ser mãe: saiba o que diz a ciência

Entenda a influência da idade na fertilidade e na gravidez, segundo especialistas

Agência Correio

Publicado em 24 de junho de 2025 às 06:00

Planejando a gravidez? Descubra o impacto da idade em sua jornada para ser mãe Crédito: Imagem gerada por IA

A idade em que você decide se tornar mãe impacta diretamente suas chances de engravidar e os possíveis riscos durante a gestação. É um fator crucial para considerar ao planejar a família. >

Embora cada jornada seja única, a faixa entre 20 e 30 anos costuma ser a mais indicada por especialistas em saúde reprodutiva. Essa década da vida da mulher oferece as condições biológicas mais favoráveis para a concepção.>

Mesmo que o desejo de ter filhos ocorra em momentos distintos da vida, é vital entender as mudanças do corpo com o tempo. Aspectos como a quantidade e qualidade dos óvulos afetam diretamente a fertilidade, influenciando as chances de engravidar.>

Fertilidade e o fator idade

A mulher já nasce com todo o estoque de óvulos. Por volta dos 37 anos, esse número já cai drasticamente para cerca de 25 mil. Após os 40 anos, as possibilidades de engravidar naturalmente se tornam muito reduzidas, tornando a concepção um desafio.>

Além da diminuição da fertilidade, condições como endometriose e desequilíbrios hormonais tornam-se mais comuns com o avanço da idade. Essas condições podem dificultar ainda mais o processo de concepção, exigindo uma abordagem médica mais atenta.>

Prós e contras

Engravidar mais cedo diminui os riscos de complicações como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e parto prematuro, protegendo a saúde da gestante e do bebê. No entanto, esperar para engravidar pode proporcionar maior estabilidade emocional e financeira, beneficiando a família.>

Pesquisas também indicam que filhos de pais mais velhos tendem a alcançar níveis de escolaridade mais elevados, sugerindo vantagens no desenvolvimento educacional. Cada escolha sobre o momento de ter filhos envolve diferentes perspectivas e benefícios.>

Quando procurar ajuda médica?

Dificuldades para engravidar afetam muitas mulheres, sendo mais comuns do que se pensa. Mulheres com até 35 anos devem procurar um especialista após um ano de tentativas sem sucesso. Para as que têm mais de 35, o ideal é buscar ajuda após seis meses.>

Os tratamentos para infertilidade são variados, desde medicamentos simples até a fertilização in vitro. Um diagnóstico precoce melhora significativamente as chances de sucesso no tratamento, aproximando o sonho de ser mãe.>

Cuidados essenciais para a gestação

Manter uma dieta equilibrada, evitar cigarro e álcool, e controlar o peso corporal são práticas que beneficiam muito a saúde reprodutiva. Consultar um ginecologista antes de tentar engravidar é fundamental para um planejamento seguro e saudável.>