Confira o resumo completo do capítulo de 'Garota do Momento' desta terça-feira (24)

Capítulo desta terça-feira (24), Teresa aconselha Lígia sobre como reconquistar Raimundo

No capítulo anterior, segunda-feira (23), Zélia segue determinada a derrubar Juliano e tenta arrancar uma confissão do vilão. No entanto, ele percebe a escuta escondida, o que pode colocar o plano em risco. Ao mesmo tempo, Bia chega à fábrica, e Vera aconselha Lígia a tomar coragem e se declarar para Raimundo. A tensão aumenta quando o delegado finalmente ouve uma fita que pode mudar o rumo da investigação.>

Já nesta terça-feira (24), os dilemas do coração voltam a ganhar destaque. Teresa aconselha Lígia sobre como reconquistar Raimundo. Maristela entra em confronto com Basílio e garante que não abrirá mão de sua fábrica. Topete aparece no programa de TV de Anita, e Lígia surpreende ao cantar para Raimundo. No fim do capítulo, Maristela decide procurar Bia.>