Como está a 'menina mais bonita do mundo', reconhecida em 2007?

A trajetória de Thylane Blondeau: da infância polêmica ao estrelato global

Publicado em 23 de junho de 2025 às 09:30

Thylane Blondeau inicou a carreira como modelo ainda na infância Crédito: Imagem gerada por IA

Em 2007, uma garota francesa de apenas seis anos, Thylane Blondeau, capturou a atenção mundial e recebeu o título de "a menina mais bonita do mundo" pela revista TC Candler. Sua imagem icônica, de perfil, com olhos azuis e cabelos loiros, marcou uma geração e a impulsionou ao estrelato. >

Hoje, Thylane não só mantém sua beleza marcante, mas também construiu uma carreira impressionante no mundo da moda, explorando até mesmo a atuação. Sua jornada profissional demonstra resiliência, determinação e um sucesso contínuo ao longo dos anos.>

Filha do ex-jogador Patrick Blondeau e da estilista Veronika Loubry, Thylane sempre soube que seu lugar era no universo fashion. Sua vocação precoce a levou a trilhar um caminho de sucesso, destacando-se por sua determinação desde muito jovem.>

Da polêmica ao triunfo

Aos dez anos, Thylane se tornou a modelo mais jovem da história na Vogue Paris. Essa aparição, contudo, gerou grande polêmica e inúmeras críticas, pois muitos argumentavam que ela "estava cumprindo um papel adulto", inadequado para sua pouca idade.>

Diante da repercussão negativa, sua mãe, Veronika Loubry, decidiu encerrar as contas da filha no Facebook. Apesar da controvérsia, Thylane deu continuidade ao contrato com a empresa Lacoste, um passo importante para sua permanência no concorrido mundo da moda.>

Empreendedorismo e reconhecimento

Nesse mesmo ano, a jovem empreendedora lançou sua própria marca de roupas, "Heaven May", mostrando seu lado empresária. Atualmente, além de ser uma empresária de sucesso no ramo do vestuário, ela continua trabalhando como modelo pela agência IMG/WME.>

Em 2018, Thylane reafirmou seu status ao ser novamente coroada. Ela conquistou o primeiro lugar em "Os 100 rostos mais bonitos de 2018" do TC Candler Awards. Este reconhecimento veio de um site que "busca o ideal moderno de beleza global", reforçando seu impacto.>

Conexão e legado

A influenciadora digital mantém uma conexão forte com seus mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Ali, ela compartilha desde capas de revistas e campanhas com marcas de luxo como Miu Miu, Rabanne e Nina Ricci, até registros de sua vida pessoal e viagens.>