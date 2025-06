FAMOSOS

Carolina Ferraz reage a ataques etaristas após vídeo de skincare: 'Envelhecer faz parte da vida'

Atriz de 57 anos foi alvo de comentários cruéis no TikTok, mas rebateu críticas com classe e falou sobre autoestima e amor-próprio

O que era para ser apenas um vídeo de cuidados com a pele se transformou em um cenário de ataques etaristas para Carolina Ferraz. Aos 57 anos, a atriz e apresentadora compartilhou uma rotina simples de skincare no TikTok, mas acabou recebendo uma série de comentários ofensivos relacionados à sua aparência e idade. >

Entre as mensagens, estavam frases como “O tempo é uma fábrica de monstros” e “O tempo é uma derrota, meu Jesus”. Diante do teor negativo, Carolina não ficou calada e respondeu com elegância.>