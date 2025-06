CURIOSIDADE

Por que barbearias têm postes com listras coloridas?

Símbolo vem da Idade Média e tem origem em práticas médicas

Mesmo quem nunca entrou numa barbearia já viu os postes coloridos com listras girando do lado de fora. O que pouca gente sabe é que eles têm uma origem bem mais antiga — e surpreendente. >

Ao contrário do que parece, os postes coloridos não são apenas decorativos. Na Idade Média, eles sinalizavam um lugar onde se faziam sangrias, curativos e extrações de dentes.>

Tradição que veio da medicina

Segundo o History Channel, o símbolo começou a ser usado no século 12. Naquela época, barbeiros também cuidavam da saúde de quem não tinha acesso a médicos ou hospitais.>

As sangrias eram uma prática comum. O paciente tinha uma veia cortada para que o sangue escorresse, o que acreditava-se que curava doenças como dor de garganta ou até a Peste Negra.>

As três cores do poste

O mastro com panos coloridos representava os serviços prestados. O vermelho simbolizava o sangue; o branco, os curativos; e o azul, as veias. Há quem diga que as cores também lembram a bandeira dos EUA.>