MUTAÇÃO

Radiação de Chernobyl pode ter alterado genética de cachorros, segundo estudo

Um novo estudo explora como a radiação afetou o DNA dos cães, impactando na evolução

Entenda a metodologia do estudo

A ideia de que a radiação acelera a evolução não é recente. Esse tipo de experimento já é feito há muito tempo com sementes, que são "jogadas" no espaço para induzir mutações desejadas, buscando entender os impactos genéticos da exposição.>

Os cães de Chernobyl não são os primeiros a serem examinados na região. Anteriormente, pesquisadores já estudaram bactérias, pássaros e até rãs. As rãs, por exemplo, mostraram mutações em sua pigmentação, com as pretas se adaptando melhor que as verdes.>