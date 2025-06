MONTANHAS

Conheça o mistério da casa suspensa que desafia a física a 3 mil metros de altitude

A arquitetura mais ousada dos Alpes combina história militar com um cenário de tirar o fôlego

No topo dos majestosos Alpes italianos, a 2.760 metros de altitude, uma casa de pedra desafia a gravidade e o tempo. A misteriosa Buffa di Perrero, encravada na encosta íngreme do Monte Cristallo, é um dos refúgios mais isolados do planeta. >