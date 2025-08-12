Acesse sua conta
Aluguel, escola e iPhone: entenda como Hytalo Santos 'comprava' menores exibidos em vídeos

Cerca de 17 adolescentes participaram das produções, todos emancipados com aval dos pais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:36

O influenciador paraibano Hytalo Santos é alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suspeita de explorar adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais - ele foi denunciado pelo também influencer Felca. Segundo o órgão, ele oferecia benefícios como celulares, pagamento de aluguel, mensalidades escolares e até aluguel de casas para familiares dos menores que apareciam nos vídeos.

O promotor João Arlindo Côrrea afirmou ao G1 que as apurações indicam um possível esquema para facilitar a emancipação dos adolescentes e permitir a participação legal deles nas produções. “O que ele fazia não necessariamente era em relação à criança. ‘Olha, o senhor emancipa o adolescente que eu vou custear o colégio da pessoa, etc’, não. Mas, por exemplo, há informes de que ele dava iPhones, alugava casa para os familiares…”, disse.

As investigações identificaram a participação de cerca de 17 adolescentes, todos emancipados e com autorização dos responsáveis legais. O inquérito foi aberto no fim de 2024, a partir de denúncias anônimas, e também apura se pais ou responsáveis podem ter negligenciado a proteção dos filhos, expondo os menores de forma inadequada e causando possíveis danos psicológicos.

Desde a última sexta-feira (8), o perfil de Hytalo Santos no Instagram está desativado, após Felca publicar em seu canal no YouTube um vídeo de 50 minutos denunciando o caso.

