Aluguel, escola e iPhone: entenda como Hytalo Santos 'comprava' menores exibidos em vídeos

Fernanda Varela
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:36
O influenciador paraibano Hytalo Santos é alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suspeita de explorar adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais - ele foi denunciado pelo também influencer Felca. Segundo o órgão, ele oferecia benefícios como celulares, pagamento de aluguel, mensalidades escolares e até aluguel de casas para familiares dos menores que apareciam nos vídeos.
Felca e Hytalo Santos
O promotor João Arlindo Côrrea afirmou ao G1 que as apurações indicam um possível esquema para facilitar a emancipação dos adolescentes e permitir a participação legal deles nas produções. “O que ele fazia não necessariamente era em relação à criança. ‘Olha, o senhor emancipa o adolescente que eu vou custear o colégio da pessoa, etc’, não. Mas, por exemplo, há informes de que ele dava iPhones, alugava casa para os familiares…”, disse.
As investigações identificaram a participação de cerca de 17 adolescentes, todos emancipados e com autorização dos responsáveis legais. O inquérito foi aberto no fim de 2024, a partir de denúncias anônimas, e também apura se pais ou responsáveis podem ter negligenciado a proteção dos filhos, expondo os menores de forma inadequada e causando possíveis danos psicológicos.
Desde a última sexta-feira (8), o perfil de Hytalo Santos no Instagram está desativado, após Felca publicar em seu canal no YouTube um vídeo de 50 minutos denunciando o caso.