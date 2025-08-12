PAVOR

Influencer que expôs Hytalo Santos, Felca relembra fobia social: 'Medo de olhar, falar, pegar lanche'

Ele ficou um tempo grande sem conseguir sair de casa em 2019

Fernanda Varela

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:00

Felca denunciou a adultização de crianças em vídeo que recebeu mais de 5 milhões de visualizações em 1 dia Crédito: Reprodução / Youtube

Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após publicar um vídeo denunciando conteúdos de sexualização de menores e citar diretamente o influenciador Hytalo Santos. Criador de conteúdo há anos, ele já havia falado em entrevistas sobre o período em que enfrentou fobia social e como isso afetou sua vida.

“Hoje eu estou bem melhor, inclusive pela iniciativa de tentar sair mais de casa, mas em 2019, por exemplo, eu não conseguia sair de casa. Era um medo de qualquer tipo de interação social. De olhar, de falar, de pegar um lanche com motoboy”, contou durante participação no podcast Pod Delas.

Felca explicou que a condição não é o mesmo que agorafobia, e sim um medo de interações sociais. “O que mais pesa na fobia social é você olhar para trás e pensar em quantas oportunidades já perdeu, quantos relacionamentos deixou de fazer por ficar trancado em casa, com medo, se resguardando. É aí que a fobia social pesa”, disse.

Denúncia

O vídeo publicado por Felca no YouTube, denunciando Hytalo Santos, detalhava a chamada adultização de crianças, quando jovens reproduzem comportamentos adultos. Na gravação, ele classificou o conteúdo do influenciador como “nefasto” e um “circo macabro”, acusando Hytalo de sexualizar jovens para ganhar engajamento.