Influencer que expôs Hytalo Santos, Felca relembra fobia social: 'Medo de olhar, falar, pegar lanche'

Fernanda Varela
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:00
Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após publicar um vídeo denunciando conteúdos de sexualização de menores e citar diretamente o influenciador Hytalo Santos. Criador de conteúdo há anos, ele já havia falado em entrevistas sobre o período em que enfrentou fobia social e como isso afetou sua vida.
Felca e Hytalo Santos
“Hoje eu estou bem melhor, inclusive pela iniciativa de tentar sair mais de casa, mas em 2019, por exemplo, eu não conseguia sair de casa. Era um medo de qualquer tipo de interação social. De olhar, de falar, de pegar um lanche com motoboy”, contou durante participação no podcast Pod Delas.
Felca explicou que a condição não é o mesmo que agorafobia, e sim um medo de interações sociais. “O que mais pesa na fobia social é você olhar para trás e pensar em quantas oportunidades já perdeu, quantos relacionamentos deixou de fazer por ficar trancado em casa, com medo, se resguardando. É aí que a fobia social pesa”, disse.
Denúncia
O vídeo publicado por Felca no YouTube, denunciando Hytalo Santos, detalhava a chamada adultização de crianças, quando jovens reproduzem comportamentos adultos. Na gravação, ele classificou o conteúdo do influenciador como “nefasto” e um “circo macabro”, acusando Hytalo de sexualizar jovens para ganhar engajamento.
A repercussão mobilizou internautas, que agradeceram pela exposição do caso e cobraram medidas. “Assisti o vídeo e estou enojada e revoltada. O Felca esmiuçou a cultura da pedofilia para milhões de pessoas. O Hytalo vai continuar explorando adolescentes agora? Que ódio”, escreveu uma usuária. Outro perfil afirmou que “o conteúdo que o Hytalo Santos faz é um prato cheio para pedófilo na internet” e defendeu que ele seja responsabilizado.