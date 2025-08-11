Acesse sua conta
Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Youtuber ganhou repercussão nacional após vídeo confrontando a monetização em cima da imagem de crianças e adolescentes

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 23:14

Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Yotube Crédito: Reprodução

Felca revelou que precisou tomar providências para sua segurança após denunciar a exploração da imagem de crianças na internet, em especial nos conteúdos do influenciador Hytalo Santos, no vídeo "adultização" . O youtuber contou em entrevista ao PodDelas que agora anda com carro blindado e com seguranças para se proteger de possíveis ameaças por ter exposto o que chamou de "circo macabro". 

No bate-papo, o jovem afirmou que já recebeu "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis e por isso resolveu se precaver. "Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo", comentou sobre a postagem que fez na última quinta-feira (7), que já acumula quase 30 milhões de visualizações no Youtube.

Felca e Hytalo Santos

Em 50 minutos de vídeo, Felca critica de forma ferrenha os conteúdos promovidos por nomes como Hytalo nas redes sociais, que incluem dinâmicas em que adolescentes se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais. Ele acusou Hytalo e mesmo mães de crianças e adolescentes de lucrarem com imagens de crianças sexualizadas nas redes.

Elogiado por Érika Hilton e servindo de base para a produção de projetos de leis para combate do problema escancarado pelo influenciador, até o o presidente da Câmara dos Deputados se pronunciou sobre o vídeo de Felca. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (11), o deputado garantiu que vai trabalhar para pautar projetos de combate a adultização de crianças nas plataformas digitais.

