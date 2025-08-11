Acesse sua conta
Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Cantora destacou a importância do conteúdo para conscientização das mães

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 22:53

Claudia Leitte publica vídeo em defesa e Felca
Claudia Leitte publica vídeo em defesa e Felca Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O vídeo em que o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, denuncia a exploração da imagem de menores de idade por colegas de profissão para consumo de pedófilos e abusadores internet adentro, gerou comoção dos políticos aos artistas na última semana. Desta vez, quem se posicionou nas redes sociais sobre o conteúdo foi Cláudia Leitte. A cantora publicou um vídeo em que apoia a iniciativa de Felca em falar sobre o assunto e ressalta a importância de as mães ficarem atentas à circulação da imagem dos filhos nas redes sociais. 

"Felca é um cara massa, inteligentíssimo e postou um conteúdo bem sério. Embora eu seja uma mulher de fé e peça a Deus que proteja os nossos filhos, acho que a gente tem que fazer mais do que isso. Precisamos estar muito atentos e ser radicais mesmo na hora da proteção", defendeu Claudia.

