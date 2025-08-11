'ADULTIZAÇÃO'

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Cantora destacou a importância do conteúdo para conscientização das mães

Elis Freire

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 22:53

Claudia Leitte publica vídeo em defesa e Felca Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O vídeo em que o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, denuncia a exploração da imagem de menores de idade por colegas de profissão para consumo de pedófilos e abusadores internet adentro, gerou comoção dos políticos aos artistas na última semana. Desta vez, quem se posicionou nas redes sociais sobre o conteúdo foi Cláudia Leitte. A cantora publicou um vídeo em que apoia a iniciativa de Felca em falar sobre o assunto e ressalta a importância de as mães ficarem atentas à circulação da imagem dos filhos nas redes sociais.

"Felca é um cara massa, inteligentíssimo e postou um conteúdo bem sério. Embora eu seja uma mulher de fé e peça a Deus que proteja os nossos filhos, acho que a gente tem que fazer mais do que isso. Precisamos estar muito atentos e ser radicais mesmo na hora da proteção", defendeu Claudia.

A cantora de Axé Music agradeceu o youtuber e se colocou como parte da luta. "Somos guardiões dessas crianças e existem predadores a solta por aí que são astutos e contundentes. Por favor, assistam! É algo extraordinário. Agradeço a Felca por me deixar mais atenta como mãe", afirmou.

Publicado por Felca na última quinta-feira (7), o vídeo intitulado "adultização" já acumula quase 30 milhões de visualizações no Youtube e repercutiu entre a população, famosos e políticos. Na denúncia, o youtuber critica os conteúdos promovidos por nomes como Hytalo nas redes sociais, que incluem dinâmicas em que adolescentes se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais. Ele acusou Hytalo e mesmo mães de crianças e adolescentes de lucrarem com imagens de crianças sexualizadas nas redes.