Túmulo do papa foi feito com pedra da região de seus avós, na Itália

Simples e sem ostentação, túmulo será marcado por uma pedra da Ligúria



Carol Neves

Agência Brasil

Publicado em 26 de abril de 2025 às 15:19

O túmulo do Papa Francisco feito com pedra vinda da Ligúria Crédito: Vatican News/Divulgação

O papa Francisco optou por um túmulo simples, sem adornos ou elementos extravagantes, algo que reflete a sua personalidade modesta. A inscrição “Franciscus” e uma cruz ao centro compõem o local de seu repouso final. No entanto, um detalhe particular confere ao túmulo um caráter mais pessoal: a pedra usada na construção foi retirada da região da Ligúria, no noroeste da Itália, onde nasceu seu bisavô.>

Embora tenha adotado o nome de Francisco ao se tornar papa, Jorge Mario Bergoglio, nome de nascimento do pontífice, era argentino, nascido em Buenos Aires. Suas raízes, no entanto, remontam à pequena comuna de Cogorno, na região metropolitana de Gênova. Vincenzo Girolamo Sivori, bisavô do papa, nasceu em Cogorno, em 1850. Ele casou-se com Caterina Sturla, também italiana, e emigrou para Buenos Aires, onde teve filhos, sendo um deles Francisco Sivori Sturla, avô do atual papa.>

O pontífice teve a oportunidade de conhecer pessoalmente seus parentes distantes em 2017, em Gênova. Na ocasião, ele se encontrou com sua prima, Angela Sivori, que na época tinha 87 anos. “Finalmente conheço os Sivori!”, disse o papa, emocionado, ao apertar as mãos dos parentes. Cristina Cogorno, filha de Angela, lembrou do encontro: “Fizemos fila, sete de nós. E ele nos recebeu como um primo vindo do ‘fim do mundo’”.>

Neste sábado (26), teve início a Missa de Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali, período de nove dias de luto e orações em homenagem ao papa Francisco. A celebração eucarística ocorre no átrio da Basílica de São Pedro e será seguida pelos ritos de despedida, conhecidos como Última Commendatio e Valedictio. Durante os próximos dias, missas em sufrágio do pontífice falecido ocorrerão na Basílica, sempre às 17h, até o dia 4 de maio, com exceção da Missa da Divina Misericórdia, agendada para domingo (27) às 10h30 na Praça de São Pedro.>