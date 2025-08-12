Saiba o que está por trás do pedido de recuperação judicial do Almacen Pepe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 21:36
Referência em gastronomia de alto padrão na Bahia, o Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro ingressou com um pedido de recuperação judicial que pegou muita gente de surpresa. O objetivo da empresa é reestruturar dívidas no valor de mais de R$ 78 milhões.
As dívidas, revelou a assessoria de comunicação do grupo, são principalmente com instituições bancárias. Elas foram contraídas para investimento e capital de giro para manutenção das atividades. O cenário externo de aumento de juros também pressionou a capacidade de pagamento do negócio.
O processo busca equilbrar o endividamento com o sistema financeiro para o pagamento conforme a capacidade de geração de resultado da empresa, acrescentou a assessoria de comunicação. A Lei que regula a recuperação judicial permite que o processo dure pelo prazo de 180 dias. No entanto, a empresa estima concluir em tempo mais curto.
Em um comunicado divulgado, o grupo destacou que todas as unidades seguem funcionando normalmente. "Todas as lojas seguem operando normalmente, com a mesma qualidade e padrão de atendimento que consolidaram a trajetória da marca", informou a empresa em um comunicado.
Ainda segundo o comunicado, não vai haver demissões de colaboradores e nem cortes de salários. "A recuperação judicial oferece um ambiente legal seguro para reorganizar obrigações financeiras, garantindo a continuidade das atividades e a preservação de empregos, parcerias e compromissos comerciais. Não haverá cortes no quadro de colaboradores, salários e benefícios continuam sendo pagos em dia. Programas de fidelidade, garantias de produtos e relações com fornecedores permanecem inalterados, seguindo o fluxo operacional normal", acrescentou.
Outra questão que pontuada foi sobre o impacto nos preços dos produtos comercializados. A empresa descartou essa possibilidade.
Em uma carta, o sócio administrador do Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro, André Luís Faro Carballo, afirmou que estão enfrentando o momento "com seriedade, transparência e responsabilidade". Ele ainda acrescenta que a recuperação judicial é um passo para a transformação responsável e o ajuste da estrutura financeira da empresa. "Contamos com a confiança e parceria de cada um de vocês – colaboradores dedicados, fornecedores leais, clientes fiéis e parceiros estratégicos – para mantermos nosso compromisso de excelência. Seguiremos trabalhando arduamente para continuar entregando os melhores produtos e experiências, honrando nossos valores e os laços construídos com a comunidade baiana ao longo de décadas", disse.
Fundado nos anos 1960, o Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro foi pioneiro na introdução do conceito de delicatessen de alto padrão em Salvador, inspirado nos empórios europeus.
Em 2010, com a crescente concorrência também de empresas internacionais, o Grupo realizou o movimento de alienar parte da operação a um grande conglomerado sul-americano. Em 2015, retornou ao projeto original, trazendo de volta grande parte dos ex-colaboradores.
Atualmente, o grupo mantém cerca de 500 empregos diretos e trabalha com mais de 500 fornecedores locais e internacionais.