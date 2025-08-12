Acesse sua conta
Almacen Pepe entra com pedido de recuperação judicial; dívida chega a R$ 78 milhões

Em comunicado, o grupo informou que as unidades permanecem funcionamento normalmente

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:53

Almacen Pepe
Almacen Pepe Crédito: Divulgação

O Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro, que possui quatro estabelecimentos de gastronomia de alto padrão em Salvador, ingressou com pedido de recuperação judicial no dia 18 de julho de 2025. 

De acordo com o grupo, a medida visa reestruturar substancialmente dívidas bancárias, mas não impacta o funcionamento das padarias, delicatessens e restaurantes situados no Horto, Pituba, Alphaville e Shopping Barra. O valor da dívida é de R$ 78.178.761,58.

"Todas as lojas seguem operando normalmente, com a mesma qualidade e padrão de atendimento que consolidaram a trajetória da marca", informou a empresa em um comunicado.

Ainda segundo o comunicado, não vai haver demissões de colaboradores e nem cortes de salários. "A recuperação judicial oferece um ambiente legal seguro para reorganizar obrigações financeiras, garantindo a continuidade das atividades e a preservação de empregos, parcerias e compromissos comerciais. Não haverá cortes no quadro de colaboradores, salários e benefícios continuam sendo pagos em dia. Programas de fidelidade, garantias de produtos e relações com fornecedores permanecem inalterados, seguindo o fluxo operacional normal", acrescentou.

De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, as dívidas surgiram a partir de créditos para fins de investimento e capital de giro para manutenção das atividades. O cenário externo de aumento de juros também pressionou a capacidade de pagamento do negócio.

Não há previsão para fechamento de nenhuma das unidades. A assessoria de comunicação do grupo informou também que a reestruturação não vai impactar nos preços praticados sobre os produtos comercializados. 

O grupo também destacou que, com a recuperação fiscal, vai se concentrar as negociações em um só processo judicial. "Dando segurança de que serão encontradas soluções equilibradas com cada credor sem prejudicar o andamento dos negócios. O objetivo é honrar os compromissos de forma organizada e colaborativa, com o acompanhamento do Judiciário e buscando o equilíbrio financeiro de todos os envolvidos", completou o comunicado.

A Lei que regula a recuperação judicial permite que o processo dure pelo prazo de 180 dias. No entanto, a empresa estima concluir em tempo mais curto.

Em uma carta, o sócio administrador do Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro, André Luís Faro Carballo, afirmou que estão enfrentando o momento "com seriedade, transparência e responsabilidade". Ele ainda acrescenta que a recuperação judicial é um passo para a transformação responsável e o ajuste da estrutura financeira da empresa. "Contamos com a confiança e parceria de cada um de vocês – colaboradores dedicados, fornecedores leais, clientes fiéis e parceiros estratégicos – para mantermos nosso compromisso de excelência. Seguiremos trabalhando arduamente para continuar entregando os melhores produtos e experiências, honrando nossos valores e os laços construídos com a comunidade baiana ao longo de décadas", disse.

Delicatessen de alto padrão

Fundado nos anos 1960, o Grupo Almacen Pepe/Carballo Faro foi pioneiro na introdução do conceito de delicatessen de alto padrão em Salvador, inspirado nos empórios europeus.

Em 2010, com a crescente concorrência também de empresas internacionais, o Grupo realizou o movimento de alienar parte da operação a um grande conglomerado sul-americano. Em 2015, retornou ao projeto original, trazendo de volta grande parte dos ex-colaboradores.

Atualmente, o grupo mantém cerca de 500 empregos diretos e trabalha com mais de 500 fornecedores locais e internacionais.

