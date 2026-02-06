Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Delicatessen é multada por descarte irregular na Bahia; valor pode chegar a R$ 200 mil

Estabelecimento fica na Avenida Fraga Maia, na cidade de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:48

Secretaria multa empresa por descarte irregular
Secretaria multa empresa por descarte irregular Crédito: Divulgação/ Sesp/Feira de Santana

Na manhã da última quinta-feira (5), uma delicatessen foi multada pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesp) de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, por descarte irregular de resíduos. A penalidade pode chegar a R$ 200 mil.

De acordo com a Sesp, um carroceiro foi flagrado realizando o descarte dos resíduos em um terreno localizado na zona oeste da cidade. Ele informou aos agentes de fiscalização que o material havia sido gerado por uma delicatessen situada na Avenida Fraga Maia.

Secretaria multa empresa por descarte irregular

Secretaria multa empresa por descarte irregular por Divulgação/ Sesp/Feira de Santana
Secretaria multa empresa por descarte irregular por Divulgação/ Sesp/Feira de Santana
Secretaria multa empresa por descarte irregular por Divulgação/ Sesp/Feira de Santana
Secretaria multa empresa por descarte irregular por Divulgação/ Sesp/Feira de Santana
Secretaria multa empresa por descarte irregular por Divulgação/ Sesp/Feira de Santana
1 de 5
Secretaria multa empresa por descarte irregular por Divulgação/ Sesp/Feira de Santana

O secretário de Serviços Públicos, Justiniano França, afirmou que os fiscais já vinham monitorando o descarte irregular há alguns dias. “Vimos quando ele chegou com a carga e perguntamos para qual estabelecimento estava prestando o serviço. Ele nos levou até a empresa, que foi multada, conforme prevê a lei”, explicou.

Por produzir diariamente mais de 75 quilos de refugo ou 300 litros de resíduos, a empresa do ramo alimentício é responsável, segundo a legislação municipal, pela coleta e destinação final de seus resíduos sólidos.

“Qualquer organização comercial ou industrial que se enquadre nesse perfil deve contratar uma empresa especializada para a prestação desse serviço, devidamente cadastrada na Sesp”, acrescentou o secretário.

A delicatessen, que já havia cometido a mesma infração em outras ocasiões, voltou a ser multada pela secretaria. O valor da penalidade varia de R$ 3 mil a R$ 200 mil, conforme a gravidade da infração. Ainda assim, a empresa terá o prazo de 10 dias para apresentar defesa junto à Sesp, como prevê a legislação.

Mais recentes

Imagem - Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador

Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador
Imagem - 'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca

'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca
Imagem - Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens