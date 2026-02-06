MOBILIDADE NA FOLIA

Metrô Bahia tem operação especial para o Furdunço neste sábado (7)

Estação Lapa funcionará até 2h da manhã para atender o público do evento

Nauan Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:17

Estação de metrô Campinas de Pirajá Crédito: Reprodução

O Metrô Bahia realizará uma operação especial neste sábado (7) em razão do Furdunço, com ajuste no funcionamento do sistema para atender a demanda de passageiros durante o evento. A operação terá início às 5h do sábado (7) e seguirá até 2h da manhã do domingo (8), com foco em garantir fluidez, segurança e conforto aos usuários.

Durante a madrugada, a Estação Lapa permanecerá aberta para embarque e desembarque de passageiros até 2h. As demais estações do sistema funcionarão exclusivamente para desembarque, com exceção da Estação CAB, que permanecerá sem oferta de serviço nas plataformas a partir de 0h.

A operação contará com monitoramento contínuo do fluxo de clientes e adequações operacionais conforme a demanda, além do reforço das equipes de atendimento e segurança, em alinhamento com os órgãos públicos envolvidos no evento.

Para a segurança, o conforto e bem-estar dos clientes, o Metrô Bahia destaca as orientações do embarque consciente como: aguardar sempre o desembarque do trem antes de entrar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando corrimão.

"Estamos prontos para atender ao fluxo de passageiros para o Furdunço, assegurando também um retorno tranquilo ao final do evento. Contamos com a colaboração de todos para um embarque organizado e respeitoso, seguindo as orientações dos nossos agentes e as sinalizações presentes nas estações", destaca Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais da concessionária.

COMPRA DE PASSAGENS

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas: