VATICANO

Papa Francisco é sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore

Corpo do Papa Francisco foi enterrado com sapatos gastos e rosto coberto por seda



Wladmir Pinheiro

Tharsila Prates

Publicado em 26 de abril de 2025 às 08:34

Corpo do Papa Francisco foi enterrado com sapatos gastos e rosto coberto por seda Crédito: Vatican News

O corpo do Papa Francisco foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, no Vaticano, na manhã deste sábado (26). A missa do funeral foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais.>

Depois do velório na Basília de São Pedro, onde mais de 250 mil pessoas visitaram o caixão do pontífice, o corpo de Francisco foi levado em Cortejo até a igreja mariana, onde outros oito papas estão enterrados. >

O funeral aconteceu neste sábado (26), na Praça São Pedro, quando foi celebrada a Missa das Exéquias, que marca o início do período de nove dias de luto e orações em homenagem ao pontífice. Fiéis e autoridades de 160 delegações estiveram no funeral.>

Ao fim da celebração eucarística, ocorreram os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcaram o encerramento das exéquias.>

Em seguida, o caixão do papa foi levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), onde foi realizada a cerimônia de sepultamento.>

Igreja deve virar ponto de peregrinação

A Santa Maria Maior é a igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer suas orações em Roma (diocese da qual era, oficialmente, o bispo).>

O caixão do papa Francisco foi fechado às 20h (15h no horário de Brasília) da sexta-feira (25), o que marcou o fim do velório, que começou na quarta. O argentino Jorge Mario Bergoglio, primeiro pontífice latino-americano, foi velado em um caixão aberto feito de madeira e zinco. O corpo foi vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário.>

Durante o rito de fechamento do caixão, o rosto do papa, que tinha 88 anos, foi coberto por um lenço de seda branca. Ele escolheu ser enterrado com seus sapatos gastos, pretos. Moedas e medalhas cunhadas durante o seu pontificado também foram colocadas no caixão, assim como um relato escrito sobre os 12 anos em que esteve à frente da Igreja Católica.>