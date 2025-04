ENCONTRO

Trump e Zelensky se encontram antes de funeral do Papa para tratar da guerra com Putin

Orientado a evitar o constrangimento de um encontro com Trump durante o funeral, Zelensky não era presença confirmada

Donald Trump e Volodymyr Zelensky se encontraram minutos antes do funeral do Papa Francisco, no Vaticano, para tratar do conflito entre Ucrânia e Rússia. Segundo a imprensa italiana, os dois concordaram também em se encontrar após a cerimônia. Imagens do encontro dos dois, na Basílica de São Pedro, foram divulgadas pela Ucrânia.>