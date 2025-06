EM LOS ANGELES

Filha de Elon Musk estreia como drag queen em evento contra o governo dos EUA

Vivian Jenna Wilson é contra as posições políticas conservadoras do pai

A filha trans de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, 20 anos, fez sua estreia como drag queen no The Bellwether, na última sexta-feira (13), em Los Angeles. >

A apresentação da jovem ocorreu no evento que reuniu diversos manifestantes contra a política migratória do presidente Donald Trump. O lucro do show foi revertido para a defesa legal dos imigrantes afetados. >