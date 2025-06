CONFLITO

Em recuo, Elon Musk apaga tuíte que liga Trump a caso Epstein

Post foi compartilhado em meio a troca de ataques entre os antigos aliados

Carol Neves

Publicado em 7 de junho de 2025 às 09:57

Trump e Musk Crédito: Shutterstock

Dois dias depois de protagonizar uma disputa acalorada com Donald Trump nas redes sociais, Elon Musk voltou atrás e apagou neste sábado (7) uma publicação em que associava o presidente dos Estados Unidos ao caso Jeffrey Epstein, escândalo de exploração sexual que abalou o país.>

Jeffrey Epstein, bilionário do mercado financeiro, foi acusado de comandar uma rede de abuso sexual envolvendo mais de 250 meninas menores de idade. Morto em 2019, ele mantinha relações com nomes influentes como Bill Clinton, o príncipe Andrew e o próprio Donald Trump.>

Durante sua campanha, Trump prometeu divulgar os documentos da investigação sobre Epstein, incluindo listas de clientes e visitantes da ilha particular onde os abusos teriam ocorrido. Embora os arquivos tenham sido publicados por seu governo, não trouxeram novas revelações, o que decepcionou parte de sua base de apoio.>

No auge da discussão, Musk publicou que Trump aparecia nos arquivos do caso Epstein e declarou que “a verdade viria à tona”. A fala provocou reação imediata: o diretor do FBI, Kash Patel, se comprometeu a liberar todos os documentos relacionados ao caso.>

A tensão entre os dois, até então aliados, veio à tona na última quinta-feira (6), após críticas públicas feitas por Musk a um projeto de lei orçamentária defendido pelo governo. A partir disso, ambos trocaram farpas em suas redes sociais, elevando o tom da disputa. Segundo fontes próximas, apesar das tentativas de reconciliação por parte de suas equipes, Trump teria declarado não ter interesse em retomar o diálogo com Musk.>

A ruptura marca o fim de uma relação que, mesmo desgastada nos últimos meses, mantinha aparência cordial até o fim de maio. Musk havia deixado o governo na semana anterior, após quatro meses à frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), criado para promover cortes de gastos, além de exercer o papel de conselheiro especial do presidente.>

A escalada da briga>

A crise entre os dois começou com um comentário de Trump, durante uma reunião na Casa Branca com o chanceler alemão Friedrich Merz. O presidente afirmou estar decepcionado com Musk por suas críticas ao projeto orçamentário, dizendo que o empresário já estava ciente da proposta e questionando se a relação entre eles voltaria a ser “como antes”.>

Musk reagiu no X, negando ter recebido qualquer aviso prévio sobre o projeto e acusando o presidente de ingratidão: “Sem mim, Trump teria perdido a eleição”. A resposta provocou nova reação de Trump no Truth Social. Ele ameaçou cortar os subsídios e contratos do governo com empresas de Musk, classificando-o como um incômodo e dizendo que o havia afastado do governo por isso. Trump também mencionou a retirada do “Mandato dos Carros Elétricos”, insinuando que Musk teria reagido de forma desproporcional.>

Musk, por sua vez, voltou ao X para acusar Trump de envolvimento no escândalo Epstein. "Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos", escreveu. Ele também endossou um post que sugeria o impeachment do presidente, respondendo com um simples "Sim".>

Após as declarações, Trump minimizou o rompimento, dizendo que não se importava com o distanciamento de Musk. O bilionário respondeu anunciando que a SpaceX deixaria de comissionar a cápsula Dragon, usada pela Nasa em missões espaciais.>