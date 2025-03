EUA

Quem são os 14 herdeiros do bilionário Elon Musk

Ele teve filhos com quatro mulheres diferentes

Carol Neves

Publicado em 24 de março de 2025 às 08:58

Elon Musk posa com a companheira, Shivon Zilis, e dois dos seus filhos quando bebês Crédito: Reprodução

Elon Musk agora tem 14 filhos confirmados. O mais recente, Seldon Lycurgus, foi anunciado por Shivon Zilis, executiva da Neuralink, em postagem no X no final de fevereiro. "Conversei com Elon e, à luz do aniversário de Arcadia, sentimos que seria melhor também compartilhar diretamente sobre nosso maravilhoso e incrível filho", escreveu Zilis, sem revelar a data exata do nascimento. Musk respondeu com um coração.>

Musk é visto mais frequentemente com o filho X AE A-XII, mais conhecido como X (sim, o mesmo nome da rede social antes conhecida como Twitter). O menino é o primeiro dos três filhos que o bilionário teve com a cantora canadense Claire Elise Boucher, que usa o nome artístico Grimes. O pequeno X já esteve com o pai em vários eventos oficiais e apareceu brincando e retrucando o presidente Donald Trump em cena que viralizou.>

Além de X, a filha mais conhecida de Musk é Vivian, que é uma mulher trans que não fala mais com o pai. Vivian se opõe publicamente às políticas do pai e em entrevista recente à Teen Vogue disse que "não dá a mínima" para o pai. "Realmente não dou. É irritante que as pessoas me associem a ele", disse. Vivian, de 20 anos, tem um irmão gêmeo e atualmente mora em Tóquio, onde iniciou uma carreira na moda. >

Os conflitos entre pai e filha aumentaram em 2022, quando Vivian, nascida Xavier Musk, entrou com um pedido judicial para mudar oficialmente seu nome e remover o sobrenome paterno. Em documentos, a jovem alegou não desejar "qualquer tipo de associação" com o pai bilionário, adotando o sobrenome da mãe, Justine Wilson – ex-esposa de Musk entre 2000 e 2008. Em entrevista ao Financial Times (2022), o empresário atribuiu o afastamento da filha à influência de "neomarxistas" no ambiente acadêmico. Dois anos depois, em conversa com Jordan Peterson (2024), Musk radicalizou o discurso: "Perdi meu filho, basicamente. Xavier está morto. Foi assassinado pelo vírus mortal woke", declarou, referindo-se ao termo deadnaming (uso intencional do nome pré-transição, considerado ofensivo).>

Mas por que Musk tem tantos filhos? O bilionário tem alertado repetidamente sobre uma "crise populacional iminente", argumentando que o declínio nas taxas de natalidade ameaça o futuro da civilização. Em diversas postagens no X (antigo Twitter), o bilionário defende que as pessoas devem ter mais filhos – sugerindo pelo menos três por família – para evitar o que chama de "extinção da humanidade". Ele classifica a escolha deliberada por não ter filhos como "anti-humana", posição que vai na contramão da tendência crescente, especialmente nos EUA, de adultos optarem por não constituir família. Musk minimiza as dificuldades envolvidas na criação dos filhos, insistindo que a reprodução é essencial para a sobrevivência da espécie.>

A família em números>

- 6 filhos com a primeira esposa, Justine Musk >

- 3 filhos com a cantora Grimes >

- 4 filhos com Shivon Zilis >

- 1 criança não reconhecida publicamente (anunciada por influenciadora em fevereiro) >

Os nomes dos herdeiros>

1. Nevada (falecido na infância) >

2. Griffin (gêmeo, 2004) >

3. Vivian (gêmea trans, 2004) >

4. Damian (trigêmeo, 2006) >

5. Saxon (trigêmeo, 2006) >

6. Kai (trigêmeo, 2006) >

7. X AE A-XII ("X", 2020) >

8. Exa Dark Sideræl (2022) >

9. Techno Mechanicus ("Tau") >

10. Strider >

11. Azure >

12. Arcadia >

13. R.S.C. (nome completo não divulgado) >

14. Seldon Lycurgus (recém-anunciado) >

As mães dos herdeiros>

Justine Musk, escritora canadense, autora de "Bloodangel", foi a primeira esposa. Grimes, cantora e produtora musical, deu à luz três crianças com nomes incomuns. Shivon Zilis, atual parceira e diretora da Neuralink, é mãe de quatro dos filhos mais novos, incluindo os gêmeos Strider e Azure. >

Conexões com o mundo artístico>