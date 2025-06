SORTE

Aposta da Mega-Sena fatura R$ 205 mil na Bahia; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (14)

Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (14), e faturou R$ 205 mil. Trata-se de um bolão com oito pessoas de Conceição do Coité, no nordeste do estado. Se dividido igualmente, o prêmio ficará igual a R$ 25 mil para cada. >