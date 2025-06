VAI TENTAR A SORTE?

Acumulada em R$ 100 milhões: Mega-Sena divulga resultado de sorteio neste sábado (14)

Apostas podem ser feitas até 19h

Larissa Almeida

Publicado em 14 de junho de 2025 às 18:01

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O concurso 2.876 da Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões neste sábado (14) para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. >

Nenhuma aposta acertou os seis números no concurso anterior, realizado na quinta-feira (12), o que elevou o valor acumulado do prêmio. >

As apostas podem ser feitas até as 19h do sábado, tanto presencialmente nas casas lotéricas quanto pela internet. A aposta mínima custa R$ 5. >

A Mega-Sena realiza três sorteios por semana: às terças, quintas e sábados. Os jogos são organizados pela Caixa Econômica Federal. >

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também paga valores menores para quem acerta quatro ou cinco dezenas. Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na poupança, poderá receber mais de R$ 500 mil por mês em rendimentos. >

Como faço para jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). >

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. >

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa. >

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago. >