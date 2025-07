ABSURDO

'Eu volto para matar a irmã': assassino ameaça família da ex durante julgamento e é expulso

Réu também ameaçou promotor e teve que ser retirado de sala do julgamento: "Arrogância fora do comum"

Carol Neves

Publicado em 30 de julho de 2025 às 08:31

Priscilla Monnick Laurindo da Silva e Jorge Bezerra da Silva Crédito: Reprodução

Acusado de matar a facadas a ex-mulher, Jorge Bezerra da Silva foi condenado a 29 anos e 8 meses de prisão por feminicídio. O julgamento aconteceu no último dia 25 e Jorge precisou ser retirado do tribunal após ameaçar o promotor do caso e a irmã da vítima. >

O caso foi em janeiro de 2022. A cabelereira Priscilla Monnick Laurindo da Silva foi morta com golpes de facada no pescoço e asfixiada na casa onde ela morava, em Recife (PE). Segundo a investigação, Jorge não queria aceitar o fim do relacionamento.>

O julgamento aconteceu no Fórum Thomaz de Aquino e segundo o juiz Abner Apolinário da Silva, que presidiu o júri, o réu gritou com parentes de Priscilla, que estavam no local acompanhando o julgamento. >

"Registro que, em plenário, com explícito destemor e escárnio, aos gritos, o réu declarou que vai matar a irmã da vítima, Vitória da Silva Souza, testemunha do rol do Ministério Público. Tal conduta ensejou a este magistrado retirá-lo do plenário, mantendo-o preso nos átrios do fórum", escreveu o juiz na decisão.>

Ao portal G1, o juiz classificou a atitude do réu como "de uma arrogância fora do comum" e diz que nunca viu algo igual em 30 anos de profissão. “Ele ameaçou o promotor, mandou o promotor ir ao presídio falar com ele", disse. "Retirei do plenário porque ele ameaçou a família, é inadmissível. Tinha que sair”.>

Crime>

Priscilla foi morta em casa em 23 de janeiro de 2022, com facadas no pescoço e asfixiada. O pai do suspeito encontrou o corpo e suspeitou do próprio filho, que o procurou para deixar um dos filhos, um bebê de 10 meses, com ele, e sumiu.>